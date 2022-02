Ucraina-Russia, Biden: “Ordinate sanzioni per società Nord Stream 2” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho ordinato alla mia amministrazione di imporre sanzioni alla società Nord Stream 2 Ag ed ai suoi dirigenti. Questi passi sono un altro pezzo della nostra iniziale tranche di sanzioni in risposta alle azioni della Russia in Ucraina”. Lo ha annunciato Joe Biden con una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca affermando che “non esiteremo a prendere altre iniziative se la Russia continuerà l’escalation”. “Con le sue azioni, il presidente Putin ha fornito al mondo un enorme incentivo ad allontanarsi dal gas russo e dalle altre forme di energia”, ha detto il presidente americano. “Voglio ringraziare il cancelliere Scholz per la sua stretta alleanza ed il continuo impegno per mettere la Russia di fronte ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho ordinato alla mia amministrazione di imporrealla2 Ag ed ai suoi dirigenti. Questi passi sono un altro pezzo della nostra iniziale tranche diin risposta alle azioni dellain”. Lo ha annunciato Joecon una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca affermando che “non esiteremo a prendere altre iniziative se lacontinuerà l’escalation”. “Con le sue azioni, il presidente Putin ha fornito al mondo un enorme incentivo ad allontanarsi dal gas russo e dalle altre forme di energia”, ha detto il presidente americano. “Voglio ringraziare il cancelliere Scholz per la sua stretta alleanza ed il continuo impegno per mettere ladi fronte ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - NicolaPorro : Le sanzioni dell'Ue contro la Russia potrebbero avere un effetto boomerang... ?? - bellaotero82 : RT @frustametafora: “Basta con la russofobia”. #Grillo e la #guerra in #Ucraina, il ritorno pro #Putin del fondatore #M5S Danilo Della Val… - twittdipopolo : RT @EnzoCare2: @borghi_claudio Ben tornato tra i senzienti. Non resti indietro però, legga i giornali. ?? -