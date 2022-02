Ucraina, attacco informatico a Kiev: offline siti governo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, sono irraggiungibili i siti del governo di Kiev, del ministero degli Esteri, del Parlamento e delle agenzie di sicurezza. Lo riporta la Bbc parlando di massiccio attacco informatico. Le autorità ucraine avevano già avvertito in settimana della possibilità di un attacco hacker contro agenzie governative, banche e il settore della difesa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi-Russia, sono irraggiungibili ideldi, del ministero degli Esteri, del Parlamento e delle agenzie di sicurezza. Lo riporta la Bbc parlando di massiccio. Le autorità ucraine avevano già avvertito in settimana della possibilità di unhacker contro agenzie governative, banche e il settore della difesa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Italia : ?? Le condizioni di Putin ???? per una soluzione diplomatica della crisi ucraina ???? = Segui gli aggiornamenti ?? = ?? - TgLa7 : #Ucraina: attacco informatico in corso su siti governo #RussiaUcraina - Agenzia_Ansa : L'Ue si sta preparando a diversi scenari in caso di un'ondata migratoria scaturita da un eventuale attacco russo… - sulsitodisimone : Ucraina, attacco informatico a Kiev: offline siti governo - joecool_16 : Segnalato un altro “importante attacco DDoS” in #Ucraina /331 -