Traffico Roma del 23-02-2022 ore 08 | 00

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilData l’ora abbiamointenso con rallentamenti con code su tutte le vie d’accesso verso il centro città soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra una torta e Tomba di Nerone dall’albero al bivio di Tor di Quinto sulla raccordo anulare persone vengono una mente a tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli Sono all’uscita Ardeatina rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra La Rusticana Tiburtina code sul tratto Urbano dellaL’Aquila versosud e rispettivamente da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est da Torrenova al raccordo sulla ...