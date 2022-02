Sul fine vita meglio passare dal Parlamento che da un referendum

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al direttore - Perché non regalare una bandiera dell’Ucraina, magari da mettere sulle proprie scrivanie o altri luoghi ben visibili? Un piccolo gesto di solidarietà verso una nazione che in queste ore vive in presa diretta la paranoia razionale dell’ex agente Kgb. Cordiali saluti.Ezio Dal Molin Ottima idea. Al direttore - Questa storia della possibile grande coalizione tra Pd e Lega, dopo le prossime elezioni politiche, non mi è chiara. Forse perché “ogni idea semplice viene sempre espressa nella maniera più complicata” (Arthur Bloch, “La legge di Murphy”).Michele Magno Vedere per credere cosa hanno fatto in Germania, negli ultimi anni, Cdu, Csu e Spd. Non è andata malissimo. Al direttore - Secondo la vulgata televisiva, la Corte costituzionale non sarebbe in sintonia con l’opinione pubblica che invece spasimava per l’eutanasia. Se qualcuno obietta che in realtà il quesito si ...