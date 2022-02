Sicurezza | Vignali | “Vigili di quartiere e militari in punti critici per assicurare quella urbana”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “In questi anni, a fronte di un’impennata dell’aumento dei reati legati alla, c’e stata una riduzione delle risorse per organi di polizia, personale, auto. Credo che, per dare una risposta efficace, è necessario usare la polizia locale come polizia di prossimità con nuclei dedicati alladie, neipiù, tipo le stazioni, addiritturain divisa. Poi servono politiche di prevenzione sul disagio giovanile, l’integrazione, ma finché non fanno effetto, le nostre città non possono diventare campo di battaglia”. Lo afferma all’Adnkronos Pietro, ex sindaco di Parma, sul tema dellae ...