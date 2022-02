Sci alpino, sette slalomisti di scena a Garmisch nel fine settimana. Assente Manfred Moelgg (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel weekend torna la Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022 con eventi di grande fascino che indubbiamente rimescoleranno le carte nelle gerarchie della disciplina. Il settore maschile sarà impegnato a Garmisch-Partenkirchen (Germania) dove sono in programma due slalom speciali. Giuliano Razzoli, Tommaso Sala ed Alex Vinatzer vogliono tenere acceso il sogno di conquistare il globo di cristallo, ma tra i rapid-gates del pendio bavarese la concorrenza non mancherà. Assieme ai tre portacolori si preparano a scendere in pista Federico Liberatore, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger ed il veterano Stefano Gross. Prende piede in queste ore un piccolo mistero sull’assenza di Manfred Moelgg, il cui nome non figura nella lista dei convocati. Il trentanovenne originario di Brunico è stato l’ultimo atleta italiano a vincere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel weekend torna la Coppa del Mondo di sci2021/2022 con eventi di grande fascino che indubbiamente rimescoleranno le carte nelle gerarchie della disciplina. Il settore maschile sarà impegnato a-Partenkirchen (Germania) dove sono in programma due slalom speciali. Giuliano Razzoli, Tommaso Sala ed Alex Vinatzer vogliono tenere acceso il sogno di conquistare il globo di cristallo, ma tra i rapid-gates del pendio bavarese la concorrenza non mancherà. Assieme ai tre portacolori si preparano a scendere in pista Federico Liberatore, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger ed il veterano Stefano Gross. Prende piede in queste ore un piccolo mistero sull’assenza di, il cui nome non figura nella lista dei convocati. Il trentanovenne originario di Brunico è stato l’ultimo atleta italiano a vincere ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - princestone20 : RT @Coninews: Anche a #Beijing2022 lo sci alpino ha fatto stare in punta di sedia gli appassionati. Atleti #ItaliaTeam protagonisti di sple… - De_Sand88 : RT @Coninews: Anche a #Beijing2022 lo sci alpino ha fatto stare in punta di sedia gli appassionati. Atleti #ItaliaTeam protagonisti di sple… - sportface2016 : #SciAlpino, CDM discesa #CransMontana: dieci le azzurre convocate, c'è #Goggia -