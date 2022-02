Salus Tv n. 8 del 23 febbraio 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Donne: un motore di progresso”, Fondazione Bracco e Sirm contro la disparità di genere.Piovella della Soi, con pandemia oculistica sempre più cenerentola del Servizio sanitario nazionale. ?’Ogni 90 secondi’, documentario racconta 2 anni di pandemia in pronto soccorso. Campus Bio-Medico Roma, nuova Pet-Tc per 3000 esami l’anno. Rivizzigno di Codice Viola, ‘no Aifa a farmaco per cancro del pancreas spegne la speranza’. Allarme Salutequità su organici e retribuzioni del personale sanitario, dal 2009 persi quasi 3.000 euro L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Donne: un motore di progresso”, Fondazione Bracco e Sirm contro la disparità di genere.Piovella della Soi, con pandemia oculistica sempre più cenerentola del Servizio sanitario nazionale. ?’Ogni 90 secondi’, documentario racconta 2 anni di pandemia in pronto soccorso. Campus Bio-Medico Roma, nuova Pet-Tc per 3000 esami l’anno. Rivizzigno di Codice Viola, ‘no Aifa a farmaco per cancro del pancreas spegne la speranza’. Allarme Salutequità su organici e retribuzioni del personale sanitario, dal 2009 persi quasi 3.000 euro L'articolo proviene da Italia Sera.

