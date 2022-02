Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2022. Si torna dove Lara Malsiner ha conquistato il suo unico podio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con i Giochi olimpici di Pechino 2022 passati agli annali, riparte la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci, che ha in calendario ancora tantissime competizioni da qui a fine marzo. Nel weekend è programmata una “classica” del massimo circuito rosa, poiché si gareggerà a Hinzenbach, in Austria. La località dell’Oberösterreich ha grande tradizione, essendo un centro dove la disciplina viene praticata sin dagli anni ‘30. Cionondimeno, il primo trampolino in grado di ospitare appuntamenti di carattere internazionale è stato edificato solo nel XXI secolo e per di più ha avuto una costruzione tormentata. La laboriosa erezione dell’Aigner-Schanze è infatti durata quattro anni (2006-2010), venendo rallentata sia da lungaggini burocratiche che dai danni causati al cantiere da una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con i Giochi olimpici di Pechinopassati agli annali, riparte ladelfemminile dicon gli sci, che ha in calendario ancora tantissime competizioni da qui a fine marzo. Nel weekend è programmata una “classica” del massimo circuito rosa, poiché si gareggerà a, in Austria. La località dell’Oberösterreich ha grande tradizione, essendo un centrola disciplina viene praticata sin dagli anni ‘30. Cionondimeno, il primo trampolino in grado di ospitare appuntamenti di carattere internazionale è stato edificato solo nel XXI secolo e per di più ha avuto una costruzione tormentata. La laboriosa erezione dell’Aigner-Schanze è infatti durata quattro anni (2006-2010), venendo rallentata sia da lungaggini burocratiche che dai danni causati al cantiere da una ...

