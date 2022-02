Previsioni Lotto del 24-02-2022

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le , sono composte da tre consigli di gioco, per la sorte di Ambata e Ambo. Le proposte, sono elaborate con metodo statistico e vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 9 colpi a partire dalla data di pubblicazione.– By GiGi© Prima proposta – Diametrali in Decina CAGLIARI – ROMA – TUTTEAmbata: 47Ambo: 47-86Terzina per ambo e terno: 47-86-29 Seconda proposta – Diametrali 45 GENOVA – TORINO – TUTTEAmbata: 7Ambo: 7-21Terzina per ambo e terno: 7-21-46 Terza proposta – Complementari NAPOLI – PALERMO – TUTTEAmbata: 13Ambo: 13-33Terzina per ambo e terno: 13-33-48 Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 ...

