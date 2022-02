Piazza rossa (di rabbia). Mosca attacca Di Maio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ha una strana idea di diplomazia”. A Mosca si sono arrabbiati con Luigi Di Maio. Il ministero degli Esteri russo ha diramato una nota al vetriolo contro il titolare della Farnesina. L’accusa? Aver condannato senza se e senza ma l’invasione del Donbas disposta da Vladimir Putin e promesso nuove sanzioni se l’escalation dovesse proseguire. A far andare su tutte le furie la diplomazia russa e la sua macchina comunicativa l’annuncio di Di Maio, durante il question-time sulla crisi ucraina al Senato, della sospensione dei vertici diplomatici con Mosca fin quando non ci saranno passi concreti per frenare l’invasione militare. “La diplomazia è stata inventata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare tensioni e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi e assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ha una strana idea di diplomazia”. Asi sono arti con Luigi Di. Il ministero degli Esteri russo ha diramato una nota al vetriolo contro il titolare della Farnesina. L’accusa? Aver condannato senza se e senza ma l’invasione del Donbas disposta da Vladimir Putin e promesso nuove sanzioni se l’escalation dovesse proseguire. A far andare su tutte le furie la diplomazia russa e la sua macchina comunicativa l’annuncio di Di, durante il question-time sulla crisi ucraina al Senato, della sospensione dei vertici diplomatici confin quando non ci saranno passi concreti per frenare l’invasione militare. “La diplomazia è stata inventata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare tensioni e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi e assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di ...

Advertising

FrancescoBechis : RT @formichenews: Piazza rossa (di rabbia). Mosca attacca Di Maio Duro attacco del ministero degli Esteri russo: 'Ha una strana idea di di… - formichenews : Piazza rossa (di rabbia). Mosca attacca Di Maio Duro attacco del ministero degli Esteri russo: 'Ha una strana idea… - TheFatAlbert71 : @AccBellaBrusca @qgiovi @barbarab1974 Vuoi dire che è destinata alla fucilazione sulla piazza rossa perché nemica del popolo? - MarkoManzoni : RT @lauracesaretti1: “Nell’agosto ‘68 furono in 8 a uscire in piazza Rossa per protestare contro i carri sovietici a Praga. Nel febbraio 20… - EnricoIachello : RT @lauracesaretti1: “Nell’agosto ‘68 furono in 8 a uscire in piazza Rossa per protestare contro i carri sovietici a Praga. Nel febbraio 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza rossa CUNEO/ Tamponi rapidi in Croce Rossa: sabato screening gratuito per la cittadinanza CUNEO CRONACA - La Croce Rossa di Cuneo torna a svolgere screening di positività al Coronavirus con una giornata di tamponi rapidi presso la sede Cri di piazza della Croce Rossa, in zona campo di atletica. I tamponi verranno effettuati in una postazione allestita dalle 9 alle 14,30 di sabato 26 febbraio. I risultati verranno rilasciati dopo 15 minuti ...

Tamponi rapidi in Croce Rossa a Cuneo: sabato 26 screening per la cittadinanza La Croce Rossa di Cuneo torna a svolgere screening di positività al coronavirus con una giornata di tamponi rapidi presso la sede CRI di piazza della Croce Rossa, in zona campo di atletica. I tamponi verranno effettuati in una postazione allestita dalle 9 alle 14,30 di sabato 26 febbraio. I risultati verranno rilasciati dopo 15 minuti ...

Piazza rossa (di rabbia). Mosca attacca Di Maio Formiche.net Tamponi rapidi in Croce Rossa a Cuneo La Croce Rossa di Cuneo torna a svolgere screening di positività al coronavirus con una giornata di tamponi rapidi presso la sede CRI di piazza della Croce Rossa, in zona campo di atletica.

A Messina la "panchina bianca" dedicata ai minori contesi dai genitori L’iniziativa è nata da un’idea del presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Domenico Santoro, e fatta propria dal Rotary Club Stretto di Messina ...

CUNEO CRONACA - La Crocedi Cuneo torna a svolgere screening di positività al Coronavirus con una giornata di tamponi rapidi presso la sede Cri didella Croce, in zona campo di atletica. I tamponi verranno effettuati in una postazione allestita dalle 9 alle 14,30 di sabato 26 febbraio. I risultati verranno rilasciati dopo 15 minuti ...La Crocedi Cuneo torna a svolgere screening di positività al coronavirus con una giornata di tamponi rapidi presso la sede CRI didella Croce, in zona campo di atletica. I tamponi verranno effettuati in una postazione allestita dalle 9 alle 14,30 di sabato 26 febbraio. I risultati verranno rilasciati dopo 15 minuti ...La Croce Rossa di Cuneo torna a svolgere screening di positività al coronavirus con una giornata di tamponi rapidi presso la sede CRI di piazza della Croce Rossa, in zona campo di atletica.L’iniziativa è nata da un’idea del presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Domenico Santoro, e fatta propria dal Rotary Club Stretto di Messina ...