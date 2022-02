Open: Renzi, 'giurato a me stesso di fare battaglie anche non convenienti' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ieri il Senato ha votato per sollevare un conflitto di attribuzione con la Procura di Firenze per il mancato rispetto della Costituzione. Questa decisione, presa a larga maggioranza, non riguarda la mia posizione: non chiedo l'immunità parlamentare. Chiedo di rispettare il principio per cui la legge è uguale per tutti, anche per i pm fiorentini. È una battaglia di civiltà giuridica e di difesa della politica. Questa battaglia non mi conviene ma è giusta e sacrosanta. E ho giurato a me stesso che non avrei mai rinunciato a fare una battaglia giusta solo perché non conviene". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ieri il Senato ha votato per sollevare un conflitto di attribuzione con la Procura di Firenze per il mancato rispetto della Costituzione. Questa decisione, presa a larga maggioranza, non riguarda la mia posizione: non chiedo l'immunità parlamentare. Chiedo di rispettare il principio per cui la legge è uguale per tutti,per i pm fiorentini. È una battaglia di civiltà giuridica e di difesa della politica. Questa battaglia non mi conviene ma è giusta e sacrosanta. E hoa meche non avrei mai rinunciato auna battaglia giusta solo perché non conviene". Lo scrive Matteonella Enews.

Advertising

fattoquotidiano : CASO OPEN / VOTANO TUTTI IN FAVORE DI RENZI A parte i 5 stelle e Leu (Pietro Grasso) hanno tutti votato a favore d… - fattoquotidiano : Open, il Pd voterà a favore di Renzi e contro i giudici insieme al centrodestra. Conte: “M5s voterà no al conflitto… - AndreaMarcucci : Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spe… - Pietro67668252 : RT @dukana2: Delinquenti #Open, il #Senato di merda vota a favore di #Renzi e trascina alla #Consulta i #pm di #Firenze??Il #Pd fossile vot… - rosarioT1970 : RT @ItaliaViva: Finalmente abbiamo avuto un dibattito non su Renzi o su #Open ma su come si difendono le prerogative dei parlamentari e del… -