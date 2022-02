Omicidio Pamela, Cassazione: “Confermare ergastolo per Oseghale” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Confermare l’ergastolo per Innocent Oseghale, il nigeriano condannato per l’Omicidio di Pamela Mastropietro. Il giovane è accusato di aver ucciso, con l’aggravante della violenza sessuale, e di aver fatto a pezzi la 18enne romana, allontanatasi da una comunità e i cui resti furono ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza vicino a Macerata il 30 gennaio del 2018. La richiesta è del sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy all’udienza che si tiene oggi in Cassazione. Il pg ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. “La condotta dell’imputato è acclarata, la sua crudeltà e la sua freddezza nel lavare il corpo con la candeggina e farlo poi a pezzi erano funzionali a non far ritrovare le tracce e a nascondere le prove”, ha detto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –l’per Innocent, il nigeriano condannato per l’diMastropietro. Il giovane è accusato di aver ucciso, con l’aggravante della violenza sessuale, e di aver fatto a pezzi la 18enne romana, allontanatasi da una comunità e i cui resti furono ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza vicino a Macerata il 30 gennaio del 2018. La richiesta è del sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy all’udienza che si tiene oggi in. Il pg ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. “La condotta dell’imputato è acclarata, la sua crudeltà e la sua freddezza nel lavare il corpo con la candeggina e farlo poi a pezzi erano funzionali a non far ritrovare le tracce e a nascondere le prove”, ha detto ...

StraNotizie : Omicidio Pamela, Cassazione: 'Confermare ergastolo per Oseghale' - sulsitodisimone : Il pg della Cassazione ha chiesto l'ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso Pamela - Adnkronos : Omicidio Pamela Mastropietro in Cassazione, chiesta la conferma dell’ergastolo per Oseghale. #notizie - italiaserait : Omicidio Pamela, Cassazione: “Confermare ergastolo per Oseghale” - arch_passarella : RT @Agenzia_Italia: Il pg della Cassazione ha chiesto l'ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso Pamela -