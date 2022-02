NXT 22 02 2022 Un episodio palindromo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con tutti questi numeri 2 e 0 nella data non poteva non essere il giorno di NXT 2.0. Vengeance Day è ormai agli archivi e Bron Breakker si reca sul ring per gongolarsi dopo la vittoria su Santos Escobar. Oggi conosceremo il nuovo #1 contender. Il campione di NXT dice che porterà questo titolo fino a Stand & Deliver e che anche in quell’occasione rimarrà campione. Arriva Dolph Ziggler che gli dice che non sarà così e che quando deciderà di voler diventare campione, quel titolo sarà suo. Ziggler gli dice che qui ad Orlando Breakker è “the guy” ma fuori dal Performance Center è solo un pesce piccolo. Grayson Waller vs LA Knight L’interesse per questo match è ovviamente alto dopo l’interessante e articolata storia che ci ha portati a questo scontro. LA Knight è ovviamente favorito ma anche Waller non può sempre prenderle. In questo contesto di incertezza l’esito più ...

Advertising

WWE_Ufficiale : .@HEELZiggler non è da solo nel nel match contro @NXTCiampa, @LAKnightWWE affronta @GraysonWWE e molto altro a… - TSOWrestling : Una trasferta da #WWERAW, l'inizio del #DustyClassic femminile e molto altro a #WWENXT #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #WWENXT #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Cosa ci aspetta stanotte a #WWENXT? #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Chi vincerà il #DustyClassic femminile del 2022? #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : NXT 2022

, realizzato in collaborazione con il Comune dell'Aquila, è un concorso a inviti per un'... dal 15 al18 settembre. Come la prima edizione, la manifestazione sarà realizzata in collaborazione ...Tra le altre attività, si segnala l'iniziativa, concorso internazionale per giovani ... Largo, dunque, aldel MAXXI L'Aquila, in sinergia crescente con la sede romana, ma ben piantato sul ...Callebaut, the chocolate maker preferred by artisans and chefs around the world, has announced the launch of their NXT iconic innovation “Callebaut NXT”: 100% plant-based dark and milky tasting ...Nelle ultime settimane, la WWE ha iniziato una storyline nella quale ha inserito alcuni atleti del main roster ed altri di NXT, con Dolph Ziggler che è apparso sui teleschermi dello show a colori del ...