Moto3 | rientro in salita per Ana Carrasco | riuscirà a colmare il gap? - News

Uno dei grandi motivi d'interesse di questa stagione per il mondialeè, senza dubbio, ilnella categoria di Ana Carrasco . La spagnola difenderà infatti i colori del team Boè SKX in sella ad una KTM nella classe leggera del Motomondiale, dopo diverse ...in salita per Ana Carrasco: riuscirà a colmare il gap?Scattano domani i tre giorni di test ufficiali per le categorie Moto2 e Moto3, di scena a Portimao ... Ricordiamo il ritorno di Romano Fenati o Lorenzo Dalla Porta al rientro dopo l’infortunio, più ...Ultima e staccatissima dalla testa della classifica, la murciana delude nella prima sessione di test pre-stagione sul circuito di Jerez ...