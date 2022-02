Morte Rossi, pm Marini: "Ricordo un'impronta di scarpa sul davanzale" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta 'Ricordo un'impronta di scarpa sul davanzale della finestra dell'ufficio di David Rossi, mi pare che ci sia una fotografia'. Lo ha detto, davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta 'un'disuldella finestra dell'ufficio di David, mi pare che ci sia una fotografia'. Lo ha detto, davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta, il ...

Advertising

borghi_claudio : Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - borghi_claudio : Domani per la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi verrà audito Giuseppe Mussari. - borghi_claudio : Ora audizione PM Natalini in commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - Dome689 : RT @fattoquotidiano: MORTE DAVID ROSSI Il pm Marini: 'C'era un'impronta di scarpa sul davanzale. Nessuna ipotesi alternativa al suicidio'… - FerroNano : RT @fattoquotidiano: MORTE DAVID ROSSI Il pm Marini: 'C'era un'impronta di scarpa sul davanzale. Nessuna ipotesi alternativa al suicidio'… -