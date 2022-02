Marika Geraci e il retroscena inedito sull’addio a Uomini e Donne: “È venuto in camerino Rudy Zerbi e…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Marika Geraci, ex dama ed ex protagonista di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad un’intervista piuttosto piccata nei confronti della redazione, per Piùdonna.it. Marika ha lasciato il Trono over insieme a Diego dopo un percorso alquanto travagliato con Armando Incarnato. A detta della dama, il cavaliere non troverà mai una donna perché non ha realmente intenzione di fidanzarsi: Lui fa finire le sue frequentazioni perché non si può fidanzare. Noi siamo andati oltre in un mese e mezzo di conoscenza, ma è ugualmente finita. Io gliel’ho servita su un piatto d’argento. Ha dovuto chiuderla anche perché io avevo chiesto l’esclusiva, e lì ha capito che dovevo chiuderla. Chiusa una porta, per la Geraci si era aperto un portone, visto che ha potuto incontrare Diego, il cavaliere con il quale ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 febbraio 2022), ex dama ed ex protagonista di, si è lasciata andare ad un’intervista piuttosto piccata nei confronti della redazione, per Piùdonna.it.ha lasciato il Trono over insieme a Diego dopo un percorso alquanto travagliato con Armando Incarnato. A detta della dama, il cavaliere non troverà mai una donna perché non ha realmente intenzione di fidanzarsi: Lui fa finire le sue frequentazioni perché non si può fidanzare. Noi siamo andati oltre in un mese e mezzo di conoscenza, ma è ugualmente finita. Io gliel’ho servita su un piatto d’argento. Ha dovuto chiuderla anche perché io avevo chiesto l’esclusiva, e lì ha capito che dovevo chiuderla. Chiusa una porta, per lasi era aperto un portone, visto che ha potuto incontrare Diego, il cavaliere con il quale ...

Advertising

IsaeChia : Marika Geraci e il retroscena inedito sull’addio a #UominieDonne: “È venuto in camerino Rudy Zerbi e…” - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, perchè Marika Geraci non è più in studio - -