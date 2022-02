Immigrato uccide la madre durante una lite a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undel Sri Lanka, del quale non sono stati forniti il nome nè l'età, è stato fermato dalla Polizia acon l'accusa di aver ucciso lanel corso di un. Il fatto è avvenuto lunedì sera in un'abitazione del Rione Materdei, in vico Paradiso alla Salute. I poliziotti, avvertiti da una segnalazione, hanno trovato il corpo privo di vita di una donna con ematomi sul volto. Nell'abitazione c'era anche il figlio che, nel corso di un interrogatorio, ha ammesso di aver colpito più volte laal voltouna.