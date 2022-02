Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: “Ho avuto un incidente d’auto gravissimo con amici, chi guidava non ha retto i sensi di colpa” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un racconto molto duro quello fatto da Soleil Sorge, l’influencer italo americana, ad Antonio Medugno dentro la casa del Grande Fratello Vip. Un incidente d’auto, avvenuto nel 2011 mentre si trovava con un gruppo di amici. “Abbiamo tutti perso conoscienza. Io mi riprendo un attimo e vedo la gente che arriva da fuori e la macchina che sta fumando, stava prendendo fuoco. Avevo la spalla che era uscita di fuori ma sono riuscita ad aprire lo sportello con l’aiuto di un amico e a tirare fuori gli altri perché l’ambulanza non era ancora arrivata”. Solei ha raccontato delle gravi condizioni dei suoi amici. “Io avevo i polmoni lividi, la clavicola spezzata… ma sono stata la meno lesionata di tutti perché avevo la cintura addosso per fortuna“, ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un racconto molto duro quello fatto da, l’influencer italo americana, ad Antonio Medugno dentro la casa delVip. Un, avvenuto nel 2011 mentre si trovava con un gruppo di. “Abbiamo tutti perso conoscienza. Io mi riprendo un attimo e vedo la gente che arriva da fuori e la macchina che sta fumando, stava prendendo fuoco. Avevo la spalla che era uscita di fuori ma sono riuscita ad aprire lo sportello con l’aiuto di un amico e a tirare fuori gli altri perché l’ambulanza non era ancora arrivata”. Solei ha raccontato delle gravi condizioni dei suoi. “Io avevo i polmoni lividi, la clavicola spezzata… ma sono stata la meno lesionata di tutti perché avevo la cintura addosso per fortuna“, ha spiegato ...

