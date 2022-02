"Gloria Ucraina, insieme vinceremo". Shevchenko, la "dichiarazione di guerra" a Vladimir Putin (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi tra Russia e Ucraina continua a tenere banco, e tanti sono quelli che si schierano in favore di uno dei due Paesi. Nel calcio, uno dei più importanti ucraini di sempre è l'ex Milan, Andriy Shevchenko, reduce dall'esperienza non felice da allenatore del Genoa: “Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci. insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!”, ha scritto il Pallone d'Oro 2004, scendendo in campo in un momento, per lui e tutti gli ucraini, molto complicato. Il timore, per la sua Nazione, è quello di un'imminente invasione russa, tanto che sui social Sheva ha postato un messaggio di orgoglio e di amore verso il Paese. Il post di Sheva su Twitter - L'ex attaccante del Milan ha scritto il suo pensiero su Twitter, dove appare un'immagine dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi tra Russia econtinua a tenere banco, e tanti sono quelli che si schierano in favore di uno dei due Paesi. Nel calcio, uno dei più importanti ucraini di sempre è l'ex Milan, Andriy, reduce dall'esperienza non felice da allenatore del Genoa: “Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci.all'!”, ha scritto il Pallone d'Oro 2004, scendendo in campo in un momento, per lui e tutti gli ucraini, molto complicato. Il timore, per la sua Nazione, è quello di un'imminente invasione russa, tanto che sui social Sheva ha postato un messaggio di orgoglio e di amore verso il Paese. Il post di Sheva su Twitter - L'ex attaccante del Milan ha scritto il suo pensiero su Twitter, dove appare un'immagine dei ...

