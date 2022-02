Emery: "Grande reazione dopo il gol. E Albiol..." (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il tecnico del Villarreal ha parlato in conferenza dopo l'1 - 1 casalingo contro la Juventus in Champions League Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il tecnico del Villarreal ha parlato in conferenzal'1 - 1 casalingo contro la Juventus in Champions League

Advertising

junews24com : Emery a Sky: «Abbiamo risposto alla grande ad un gol immediato» - iamgaae : Rabiot ha rischiato di farci rimanere in 10 e si è perso Parejo sull’ 1-1. Grande prova per il centrocampista di Emery - diavolisempre : Incredibile per me il lavoro fatto da emery. Sono hna squadra oggettivamente debole ma sono riusciti a fare una grande partita - juveAtTheTop : Tutti a discutere se gioca #rabiot o #mckennie, alla fine giocano entrambi e per la prima volta in questo stagione… - sartmobile : @romeoagresti @GoalItalia In ispagna probabile che la @juventusfc riesca a portare a casa 1 pareggio xke #Villareal… -