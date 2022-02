“È una cosa molto grave”: Nathaly Caldonazzo censurata in diretta, provvedimento urgente (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuova polemica all’interno ed all’esterno della casa per la showgirl Nathaly Caldonazzo censurata anche dal Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo (screenshot GF Vip)In queste ore nella casa più spiata d’Italia è esploso un vero e proprio giallo a causa di Nathaly Caldonazzo. Ad aver scatenato gli inquilini del reality e gli utenti social sarebbero state alcune dichiarazioni della showgirl che la stessa regia del noto format continua a censurare. Una situazione poco chiara sia per i concorrenti che per il pubblico che sono ormai alla ricerca della verità. Queste parole adesso però rischiano di costare molto caro alla showgirl che potrebbe subire anche un provvedimento. Il giallo di Nathaly Caldonazzo, ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuova polemica all’interno ed all’esterno della casa per la showgirlanche dal Grande Fratello Vip(screenshot GF Vip)In queste ore nella casa più spiata d’Italia è esploso un vero e proprio giallo a causa di. Ad aver scatenato gli inquilini del reality e gli utenti social sarebbero state alcune dichiarazioni della showgirl che la stessa regia del noto format continua a censurare. Una situazione poco chiara sia per i concorrenti che per il pubblico che sono ormai alla ricerca della verità. Queste parole adesso però rischiano di costarecaro alla showgirl che potrebbe subire anche un. Il giallo di, ...

