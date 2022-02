Covid oggi Fvg, 838 contagi e 3 morti: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 838 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. Su 5.489 tamponi molecolari sono stati rilevati 327 nuovi casi, con una percentuale di positività del 5,96%. Sono inoltre 6.728 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 511 casi (7,6%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 299. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18.50%), seguita dalla 40-49 (17.66%) e 30-39 (13.84%). Nella giornata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 838 i nuovida coronavirus23in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. Su 5.489 tamponi molecolari sono stati rilevati 327 nuovi casi, con una percentuale di positività del 5,96%. Sono inoltre 6.728 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 511 casi (7,6%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 299. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18.50%), seguita dalla 40-49 (17.66%) e 30-39 (13.84%). Nella giornata ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi √ Concerti, Marracash annuncia le date estive del 'Persone tour' Di rinvio in rinvio (causa covid) finalmente il prossimo 12 luglio parte il tour di Marracash dove presenterà dal vivo sul ... Roma e per i concerti estivi sono in vendita da oggi mercoledì 23 febbraio. ...

Covid: Capua, arriveranno altre varianti ma ora siamo pronti Oggi abbiamo un armadio pieno di strumenti per combattere il virus, quindi credo bisognerebbe parlare meno del Covid e iniziare a trattarlo come una situazione di convivenza forzata ma anche ...

Covid, le news di oggi. Stop misure, Speranza: "Fase nuova, ma serve gradualità". LIVE Sky Tg24 Vaccino Covid, iniziata a Rieti la somministrazione della quarta dose ai fragili Si è iniziato stamattina con circa 40 persone. L'inoculazione è destinata alle persone cosiddette 'fragili', per le quali sarebbe più rischioso contrarre il Covid: si calcola che in tutta Italia siano ...

