Covid oggi Basilicata, 523 contagi: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 523 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 23 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 2.997 tamponi (molecolari e antigenici). Sono state registrate 523 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 110 di cui 2 (+1) in terapia intensiva: 64 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 46 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.202 somministrazioni. Finora 466.892 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 435.319 hanno ricevuto la seconda dose e 325.875 hanno ricevuto la terza dose.

