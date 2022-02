Covid | in Campania calano positivi 4 394 e indice di contagio 11 | 1% Nelle ultime 48 ore 10 morti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Risale di oltre un punto in, al 11,1%, l’incidenza di. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regionesono 4.394 i nuovialsu 39.508 test esaminati. 12 i decessi, di cui 1048 ore. Negli ospedali aumentano i posti letto occupatiterapie intensive, 59 (+1); in degenza i posti letto occupati sono 911 (-71 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il bollettino con i numeriin Italia di oggi, martedì 22 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ... I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio,e ...'Le difficolta' connesse all'emergenza da- 19 - spiega l'assessore alla Formazione, Armida Filippelli - hanno, negli ultimi due anni, inciso con particolare forza sulla pregressa condizione di ...Negli ospedali aumentano i posti letto occupati nelle terapie intensive, 59 (+1); in degenza i posti letto occupati sono 911 (-71 ) ...I nuovi positivi oggi sono 4.394 (ieri 6.116) su 39.508 tamponi effettuati (ieri 47.692). Il tasso di positività è dell'11,1%, in calo rispetto a ieri che si attestava al 12,82%. I morti sono 10 in ...