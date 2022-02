Concorso secondaria, come controllare se la domanda inviata nel 2020 è corretta ed è stata pagata tassa di 10 euro per classe di concorso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) concorso ordinario scuola secondaria primo e secondo grado: le prime prove scritte si svolgeranno tra il 14 marzo e il 13 aprile. Seguiranno nuovi calendari. Ecco tutte le indicazioni utili per capire se "si è in regola" con domanda e contributo di segreteria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ordinario scuolaprimo e secondo grado: le prime prove scritte si svolgeranno tra il 14 marzo e il 13 aprile. Seguiranno nuovi calendari. Ecco tutte le indicazioni utili per capire se "si è in regola" cone contributo di segreteria. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso secondaria, come controllare se la domanda inviata nel 2020 è corretta ed è stata pagata tassa di 10 euro… - scuolainforma : Calendario concorso ordinario scuola secondaria: prove scritte dal 14/3 (AVVISO) - EdizioniSimone : ?? Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2022, le date delle prove. Si inizia il 14 marzo Calendario per tutte le cdc… - Grosiglioni : RT @orizzontescuola: Concorso ordinario scuola secondaria, prove al via dal 14 marzo. Tutte le date [SCARICA IL CALENDARIO] - orizzontescuola : Concorso ordinario scuola secondaria, prove al via dal 14 marzo. Tutte le date [SCARICA IL CALENDARIO] -