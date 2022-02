Atp Acapulco 2022, infortunio da non credere per Millman: l’australiano deve ritirarsi (VIDEO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha dell’incredibile quanto accaduto nella notte in occasione dell’Atp 500 di Acapulco. Oltre al ritiro di Matteo Berrettini (QUI IL MOTIVO) e la follia di Alexander Zverev (QUI IL VIDEO), neppure John Millman ha potuto portare a termine il suo match. Quanto accaduto al giocatore australiano, però, ha un che di grottesco visto che di fatto si è auto-sabotato. Sfortuna incredibile per Millman, che nel tentativo di fermare con la racchetta una palla innocua si è involontariamente colpito in un occhio. l’australiano è subito caduto a terra con una mano sull’occhio infortunato e ha dovuto ritirarsi contro Giron. In alto e di seguito il VIDEO dell’infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha dell’incredibile quanto accaduto nella notte in occasione dell’Atp 500 di. Oltre al ritiro di Matteo Berrettini (QUI IL MOTIVO) e la follia di Alexander Zverev (QUI IL), neppure Johnha potuto portare a termine il suo match. Quanto accaduto al giocatore australiano, però, ha un che di grottesco visto che di fatto si è auto-sabotato. Sfortuna incredibile per, che nel tentativo di fermare con la racchetta una palla innocua si è involontariamente colpito in un occhio.è subito caduto a terra con una mano sull’occhio infortunato e ha dovutocontro Giron. In alto e di seguito ildell’. SportFace.

