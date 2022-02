Alimenti | Oms-Unicef | ' su latte artificiale marketing aggressivo e ingannevole'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Strategie disistematiche e non etiche, aggressive e ingannevoli, perpetrate dall'industria delnei riguardi di genitori e donne in gravidanza. E' la pesante accusa contenuta in un rapporto-Oms, che denuncia "pratiche di sfruttamento" impiegate dall'industria, settore che vale 55 miliardi di dollari, "che compromettono la nutrizione dei bambini e violano gli impegni internazionali". L'indagine condotta dagli organismi Onu dedicati all'Infanzia e alla Salute - con interviste a 8.500 genitori e donne in gravidanza e 300 operatrici e operatori sanitari in 8 paesi del mondo - ha rilevato che oltre la metà degli intervistati (51%) ha dichiarato di essere stato preso di mira daldelle aziende di...

