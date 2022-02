Vinicio: 'Napoli, non ti arrendere: devi credere nello scudetto. Cagliari? Un peccato' (Di martedì 22 febbraio 2022) Napoli - Luis Vinicio ex allenatore, è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli. Ecco cosa ha detto: " Il match di ieri sera a Cagliari? E' stato un peccato perdere questi punti perché dovevamo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 febbraio 2022)- Luisex allenatore, è intervenuto a Radio Marte per parlare di. Ecco cosa ha detto: " Il match di ieri sera a? E' stato unperdere questi punti perché dovevamo ...

Advertising

zazoomblog : Vinicio: Napoli non ti arrendere: devi credere nello scudetto. Cagliari? Un peccato - #Vinicio: #Napoli #arrendere… - cn1926it : #Vinicio: '#Osimhen ha qualità incredibili, ma deve stare più tranquillo' - salvione : Vinicio: 'Napoli, non ti arrendere: devi credere nello scudetto. Cagliari? Un peccato' - sportli26181512 : Vinicio: 'Napoli, non ti arrendere: devi credere nello scudetto. Cagliari? Un peccato': L' ex allenatore: 'Osimhen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Vinicio: 'Il Napoli deve puntare allo scudetto, Osimhen ha qualità incredibili, campionato equilibrato' https://… -