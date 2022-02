Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 08:15 (Di martedì 22 febbraio 2022) Viabilità DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 08:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA A CAUSA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ ALTEZZA A24, CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD RIPERCUSSIONI SULL’A24 Roma TERAMO NELLE DUE DIREZIONI PER DIFFICOLTA’ D’IMMISISONE SUL RACCOROD IN INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E 24, E A SEGUIRE TRA CASSIA E TRIONFALE E TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE TRAFFICO BLOCCATO SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI, RIPERCUSSIONI SULLE STRADE CIRCOSTANTI SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 08:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA A CAUSA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ ALTEZZA A24, CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONENORD RIPERCUSSIONI SULL’A24TERAMO NELLE DUE DIREZIONI PER DIFFICOLTA’ D’IMMISISONE SUL RACCOROD IN INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E 24, E A SEGUIRE TRA CASSIA E TRIONFALE E TRAFIUMICINO E OSTIENSE TRAFFICO BLOCCATO SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO TRA VIA DI MARCO SIMON E VIA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI, RIPERCUSSIONI SULLE STRADE CIRCOSTANTI SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR ...

