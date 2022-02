Ucraina-Russia, quando Spirlì pregava Putin di invaderci (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia? Cinque anni fa il suo lungo post che santificava Putin non passò inosservato, fu tradotto in decine di lingue e letto da 1,5 miliardi di lettori, dopo la ‘ripresa’ della Pravda. “Facci la santa cortesia, caro Presidente Putin, di rivolgere un paio di decine di migliaia di cosacchi verso l’Italia. E facci tuoi! Ci resti solo Tu come aiuto serio, credibile e concreto contro questa Europazza antitaliana, questi governanti imbecilli, queste signorine istituzionali dalle fantasie eroticoamoraliste, questi politici pinocchi e strafottenti”, scriveva Nino Spirlì, poi presidente leghista della Regione Calabria, il 28 giugno del 2017 sul suo blog personale sul ‘Giornale’, mentre a Palazzo Chigi sedeva il dem Paolo Gentiloni. La provocazione dell’intellettuale calabrese, a ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi? Cinque anni fa il suo lungo post che santificavanon passò inosservato, fu tradotto in decine di lingue e letto da 1,5 miliardi di lettori, dopo la ‘ripresa’ della Pravda. “Facci la santa cortesia, caro Presidente, di rivolgere un paio di decine di migliaia di cosacchi verso l’Italia. E facci tuoi! Ci resti solo Tu come aiuto serio, credibile e concreto contro questa Europazza antitaliana, questi governanti imbecilli, queste signorine istituzionali dalle fantasie eroticoamoraliste, questi politici pinocchi e strafottenti”, scriveva Nino, poi presidente leghista della Regione Calabria, il 28 giugno del 2017 sul suo blog personale sul ‘Giornale’, mentre a Palazzo Chigi sedeva il dem Paolo Gentiloni. La provocazione dell’intellettuale calabrese, a ...

