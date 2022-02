Ucraina: domani informativa Di Maio a Senato e Camera (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio terrà una informativa sulla crisi in Ucraina domani alle ore 12 nell' Aula del Senato e alle 16 alla Camera. . 22 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diterrà unasulla crisi inalle ore 12 nell' Aula dele alle 16 alla. . 22 febbraio 2022

