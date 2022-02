Tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso (Di martedì 22 febbraio 2022) Le Previsioni in Lombardia secondo il bollettino ufficiale emesso martedì 22 febbraio 2022 alle 5 dal Centro Meteorologico Lombardo, previsioni a cura di Antonio Marioni. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione, da ovest, guadagna terreno sin verso la Lombardia portando Tempo buono per le prossime 48/72 ore. Nella giornata di venerdì una saccatura dal nord Europa potrebbe lambire l’arco Alpino portando un lieve peggioramento del Tempo (da confermare). Martedì 22 febbraio 2022 Tempo Previsto: su Alpi di confine annuvolamenti e possibili nevicate sino al mattino; in seguito generale attenuazione dei fenomeni e aperture. Su Prealpi, pianure ed Appennino, per tutta la giornata, . Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 17 e 19°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 8°C con valori maggiori nei grossi centri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Le Previsioni in Lombardia secondo il bollettino ufficiale emesso martedì 22 febbraio 2022 alle 5 dal Centro Meteorologico Lombardo, previsioni a cura di Antonio Marioni. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione, da ovest, guadagna terreno sin verso la Lombardia portandoper le prossime 48/72 ore. Nella giornata di venerdì una saccatura dal nord Europa potrebbe lambire l’arco Alpino portando un lieve peggioramento del(da confermare). Martedì 22 febbraio 2022Previsto: su Alpi di confine annuvolamenti e possibili nevicate sino al mattino; in seguito generale attenuazione dei fenomeni e aperture. Su Prealpi, pianure ed Appennino, per tutta la giornata, . Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 17 e 19°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 8°C con valori maggiori nei grossi centri ...

