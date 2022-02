Sofia Goggia e la polemica con la madre della Brignone: 'Sgradevole, voglio sorvolare' (Di martedì 22 febbraio 2022) Maria Rosa Quario, la mamma di Federica Brignone , durante le Olimpiadi di Pechino aveva ipotizzato che l'infortunio di Sofia Goggia fosse meno grave di quanto lei lasciasse intendere, definendola in ... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022) Maria Rosa Quario, la mamma di Federica, durante le Olimpiadi di Pechino aveva ipotizzato che l'infortunio difosse meno grave di quanto lei lasciasse intendere, definendola in ...

Advertising

Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - ItaliaTeam_it : ????????, ????????????. ?? Prova MAIUSCOLA, Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico! #ItaliaTeam | #Beijing2022 |… - Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - noris2021 : @fisalpine Sofia Goggia. - infoitsport : Sofia Goggia, risposta al veleno alla mamma di Federica Brignone: “Polemica sgradevole e offensiva” -