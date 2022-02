Sinner, una ricetta da replicare: l'esperimento è già riuscito (Di martedì 22 febbraio 2022) ... che nel frattempo ha già trovato un nuovo pupillo ? Nei piani del buon Vagnozzi, come fa sapere la Gazzetta dello Sport , un ruolo di primissimo piano lo rivestirà la fantasia. Il suo Sinner lo ... Leggi su ilveggente (Di martedì 22 febbraio 2022) ... che nel frattempo ha già trovato un nuovo pupillo ? Nei piani del buon Vagnozzi, come fa sapere la Gazzetta dello Sport , un ruolo di primissimo piano lo rivestirà la fantasia. Il suolo ...

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER SI SALVA A DUBAI ?? Davidovich Fokina ha avuto tre matchpoint consecutivi sul 6-3 al tiebreak del 2° set, fin… - Pepino2019_ : @GeorgeSpalluto Non la versione migliore dì Sinner, ma contro un avversario in forma e ostico e dopo settimane pass… - ValeriaSxox : @bladistic L’ultima partita giocata è stata a Melbourne. Ha poi avuto il Covid e fatto poco più di una settimana di… - solounastella : RT @PpVBMV: Partita sofferta per lui e per quanti lo sostengono. Mi spiace non aver potuto vedere il 3º set causa impegni di lavoro. Ma una… - solounastella : RT @RicoLeo1023: Grande prova di #Sinner che dimostra ancora una volta di essere sulla strada giusta per diventare un giocatore di altissim… -