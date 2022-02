Sinner-Murray, ottavi ATP Dubai 2022: calendario, data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di martedì 22 febbraio 2022) SIJannik Sinner affronterà Andy Murray agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il sempre temibile britannico sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. L’appuntamento è per mercoledì 22 febbraio (orario da definire): l’altoatesino, numero 10 al mondo e testa di serie numero 4 del tabellone, cercherà di avere la meglio sull’ostico rivale, attuale numero 89 del raking ATP ma in passato in cima alla graduatoria. Jannik Sinner ha esordito nel torneo sconfiggendo lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, riuscendo ad annullare tre match-point consecutivi nel secondo set. Andy Murray ha invece debuttato contro l’australiano Christopher O’Connell, regolandolo soltanto al terzo set. L’azzurro, che ha recentemente cambiato ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) SIJannikaffronterà Andyaglidi finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il sempre temibile britannico sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. L’appuntamento è per mercoledì 22 febbraio (da definire): l’altoatesino, numero 10 al mondo e testa di serie numero 4 del tabellone, cercherà di avere la meglio sull’ostico rivale, attuale numero 89 del raking ATP ma in passato in cima alla graduatoria. Jannikha esordito nel torneo sconfiggendo lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, riuscendo ad annullare tre match-point consecutivi nel secondo set. Andyha invece debuttato contro l’australiano Christopher O’Connell, regolandolo soltanto al terzo set. L’azzurro, che ha recentemente cambiato ...

