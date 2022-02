Santanché e le sue priorità: 'A Cortina serve un aeroporto, la strada è un calvario' (Di martedì 22 febbraio 2022) Daniela Santanché, a un evento di Pomellato a Cortina D'Ampezzo, ha dato come al solito prova del suo polso per parlare delle vere priorità del Paese: "serve un aeroporto a Cortina come esiste nelle ... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022) Daniela, a un evento di Pomellato aD'Ampezzo, ha dato come al solito prova del suo polso per parlare delle veredel Paese: "uncome esiste nelle ...

Advertising

giannantonio51 : RT @giannantonio51: @CianPdc Perché Daniela continua a usare il cognome del ex marito : Santanchè ? Si vergogna delle sue origini ? Daniela… - giannantonio51 : @CianPdc Perché Daniela continua a usare il cognome del ex marito : Santanchè ? Si vergogna delle sue origini ? Dan… - Twister45683593 : #Santanche sciare a Milano visto che ci sono le Olimpiadi invernali e le sue piste no? - Mic_Saba : Qualcuno avvisi la #Santanchè e i suoi fratellini d'Italia che c'è pericolo di guerra, ancora oltre 300 morti di Co… - domenicoditell1 : Il calvario lo dobbiamo sopportare ogni volta che la #Santanche fa una delle sue sparate -

Ultime Notizie dalla rete : Santanché sue Santanché e le sue priorità: 'A Cortina serve un aeroporto, la strada è un calvario' L'aeroporto a Cortina per permettere ai ricchi di andare a sciare: Santanché (che d'altronde è legatissima a Flavio Briatore, uno cui questi ragionamenti 'prima i ricchi' piacciono sempre) non si ...

Giorgio Bontempi lascia la Lega per Fdi: a destra volano gli stracci Ma avendo scelto in maniera chiara il campo del centrodestra, le sue difficoltà nascono da un credo politico contrapposto al fatto di governare con il Pd e con il M5S'. Infatti, 'noi con loro ...

Santanché e le sue priorità: “A Cortina serve un aeroporto, la strada è un calvario” Globalist.it L'aeroporto a Cortina per permettere ai ricchi di andare a sciare:(che d'altronde è legatissima a Flavio Briatore, uno cui questi ragionamenti 'prima i ricchi' piacciono sempre) non si ...Ma avendo scelto in maniera chiara il campo del centrodestra, ledifficoltà nascono da un credo politico contrapposto al fatto di governare con il Pd e con il M5S'. Infatti, 'noi con loro ...