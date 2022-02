Putin rilancia | accordi di Minsk non esistono più; smilitarizzare l' Ucraina | è una minaccia strategica

(Di martedì 22 febbraio 2022) Continua a precipitare la a crisi indopo che ieri sera il presidente russo Vladimir, in un lungo discorso in tv, ha annunciato il riconoscimento delle due città ribelli di Donetsk e ...

Mondovarca il Rubicone ela sfida all'Occidente Vittorio Da Rold Il 2014 La situazione di stallo e di guerra civile nel Donbass va avanti dal 2014 , anno in cui dopo la rivoluzione di ...Mondovarca il Rubicone ela sfida all'Occidente Vittorio Da Rold Le proroghe Alla luce del fatto che la Russia non ha mai attuato pienamente questi accordi, i leader dell Ue hanno ...Tutta colpa di Lenin, assicura Putin. Non fosse stato per il padre della rivoluzione ... le grandi speranze di un rilancio del paese rischiano ora di inabissarsi sulle sponde della Moscova, sotto ...Dopo aver riconosciuto le repubbliche separatiste il presidente russo oggi ribadisce l'invito a Kiev di non aderire alla Nato Continua a precipitare la a crisi in Ucraina dopo che ieri sera il ...