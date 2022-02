“Purtroppo è morto”. Lutto per Sharon Stone. L’annuncio due settimane dopo la prima brutta notizia (Di martedì 22 febbraio 2022) Nuovo Lutto per Sharon Stone. Non sono mesi facili per la grande attrice, che nelle ultime ore ha annunciato la pessima notizia sui social network. Ha fatto sapere che la scomparsa è avvenuta circa quindici giorni fa, ma non ha avuto la forza di raccontarlo almeno fino a questo momento. Un dolore immenso per la donna, che non riesce ad accettare che non sia più con lei e che non possa quindi mai più rivederlo. La sua speranza è che questo periodo no possa terminare il prima possibile. Nei mesi scorsi Purtroppo non c’è stato nessun miracolo per il nipotino di Sharon Stone. Il piccolo River, figlio del fratello minore della Stone, Patrick, è morto. Lo aveva comunicato la stessa attrice con un post pubblicato sul suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Nuovoper. Non sono mesi facili per la grande attrice, che nelle ultime ore ha annunciato la pessimasui social network. Ha fatto sapere che la scomparsa è avvenuta circa quindici giorni fa, ma non ha avuto la forza di raccontarlo almeno fino a questo momento. Un dolore immenso per la donna, che non riesce ad accettare che non sia più con lei e che non possa quindi mai più rivederlo. La sua speranza è che questo periodo no possa terminare ilpossibile. Nei mesi scorsinon c’è stato nessun miracolo per il nipotino di. Il piccolo River, figlio del fratello minore della, Patrick, è. Lo aveva comunicato la stessa attrice con un post pubblicato sul suo ...

