Professore aggredito a Casavatore: “Generazione incattivita e arrabbiata, problema diffuso” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCasavatore (Na) – “Le vittime siamo due: io e i ragazzi. Io perché ho subito l’aggressione, ma anche loro, gli studenti, ai quali viene mostrata una società falsata, non basata sull’amore e sul rispetto ma sull’odio“. A parlare è il professor Enrico Morabito, aggredito e picchiato sotto casa per aver richiamato all’ordine gli studenti in classe a Casavatore, nel Napoletano. “Io come tanti altri sono un docente precario, nella scuola De Curtis ho fatto una supplenza di sette giorni in una prima media – racconta con la fronte ancora coperta dalla medicazione –. Durante il mio ultimo giorno di lezione la classe ha cominciato a ‘dar di matto’. Allora ho messo una nota, come del resto fanno molti degli altri insegnanti, il registro di quella classe è pieno di note di demerito“. “Nonostante la nota – spiega il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “Le vittime siamo due: io e i ragazzi. Io perché ho subito l’aggressione, ma anche loro, gli studenti, ai quali viene mostrata una società falsata, non basata sull’amore e sul rispetto ma sull’odio“. A parlare è il professor Enrico Morabito,e picchiato sotto casa per aver richiamato all’ordine gli studenti in classe a, nel Napoletano. “Io come tanti altri sono un docente precario, nella scuola De Curtis ho fatto una supplenza di sette giorni in una prima media – racconta con la fronte ancora coperta dalla medicazione –. Durante il mio ultimo giorno di lezione la classe ha cominciato a ‘dar di matto’. Allora ho messo una nota, come del resto fanno molti degli altri insegnanti, il registro di quella classe è pieno di note di demerito“. “Nonostante la nota – spiega il ...

