Omofobia: Zan, '5 agorà sul ddl, non ci arrendiamo' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Non ci arrendiamo: dalle piazze al Parlamento. Cinque agorà da marzo a maggio, a Milano, Firenze, Palermo, Taranto e Padova. Una mobilitazione in tutta Italia per dire che insieme siamo scesi in piazza dopo il vergognoso applauso del Senato e insieme ripartiamo. #ddlzan". Lo scrive Alessandro Zan del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Non ci: dalle piazze al Parlamento. Cinqueda marzo a maggio, a Milano, Firenze, Palermo, Taranto e Padova. Una mobilitazione in tutta Italia per dire che insieme siamo scesi in piazza dopo il vergognoso applauso del Senato e insieme ripartiamo. #ddlzan". Lo scrive Alessandro Zan del Pd su twitter.

Advertising

pdnetwork : Non ci arrendiamo! Dopo la tagliola sul #DDLZan la battaglia per i diritti continua. Per questo lanciamo 5… - ilbisa2 : dal 27 aprile ddl Zan potrà tornare in aula. Letta: ‘proviamoci’ - zazoomblog : Omofobia: dal 27 aprile ddl Zan potrà tornare in aula Letta proviamoci - #Omofobia: #aprile #potrà #tornare - TV7Benevento : **Omofobia: dal 27 aprile ddl Zan potrà tornare in aula, Letta 'proviamoci'** - - Alex_Bruzzi1975 : RT @pdnetwork: Non ci arrendiamo! Dopo la tagliola sul #DDLZan la battaglia per i diritti continua. Per questo lanciamo 5 @agora_dem per… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Zan **Omofobia: dal 27 aprile ddl Zan potrà tornare in aula, Letta 'proviamoci'** Roma, 22 feb. " "Prenderà il via sabato 12 marzo alle 15 'Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento' il viaggio delle Agorà democratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare i temi del ddl Zan che, esauriti i termini della 'tagliola', potrà essere ridiscusso in aula dal 27 aprile". Si legge in una nota del Pd.

Il filo invisibile ...sullo sfondo (come la legge Cirinnà sulle coppie formate da persone delle stesso sesso o il ddl Zan)... non deve combattere l'incantesimo dell'oblio, ma lotta ogni giorno contro l'omofobia e i ...

Omofobia: Zan, '5 agorà sul ddl, non ci arrendiamo' Il Sannio Quotidiano I ragazzi a scuola vogliono parlare di genere e sessualità. Per quanto continueremo a impedirglielo? I conservatori vogliono “proteggere” i ragazzi della “teoria gender” ma è sempre più evidente che si tratta di una battaglia anacronistica.

Alberto Matano, esce allo scoperto la sua anima gemella: ecco chi è | Lo conoscete tutti Lo ha fatto in occasione della bocciatura del Ddl Zan, al termine di un servizio che aveva lanciato poc’anzi riguardante il grave problema dell’omofobia. “Storie come queste mi fanno particolarmente ...

Roma, 22 feb. " "Prenderà il via sabato 12 marzo alle 15 'Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento' il viaggio delle Agorà democratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare i temi del ddlche, esauriti i termini della 'tagliola', potrà essere ridiscusso in aula dal 27 aprile". Si legge in una nota del Pd....sullo sfondo (come la legge Cirinnà sulle coppie formate da persone delle stesso sesso o il ddl)... non deve combattere l'incantesimo dell'oblio, ma lotta ogni giorno contro l'e i ...I conservatori vogliono “proteggere” i ragazzi della “teoria gender” ma è sempre più evidente che si tratta di una battaglia anacronistica.Lo ha fatto in occasione della bocciatura del Ddl Zan, al termine di un servizio che aveva lanciato poc’anzi riguardante il grave problema dell’omofobia. “Storie come queste mi fanno particolarmente ...