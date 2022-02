Mahmood & Blanco, doppio disco di platino per “Brividi” (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano – Inarrestabili Mahmood & Blanco hanno ottenuto la certificazione di doppio disco di platino per Brividi, il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone è da tre settimane consecutive il singolo più venduto in Italia all’interno della classifica Fimi / GfK, oltre che #1 nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio da due settimane, #1 su tutte le piattaforme digitali e in posizione #15 della Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo. (ITALPRESS). Gdf Palermo, corruzione e reati contro la PA in una partecipata della Regione: 9 misure cautelari Bonus Irpef o bonus Renzi da 100 euro, le ultime novità dell’Agenzia delle Entrate Dieta furba, 5 segreti per dimagrire 10 kg e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano – Inarrestabilihanno ottenuto la certificazione didiper, il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone è da tre settimane consecutive il singolo più venduto in Italia all’interno della classifica Fimi / GfK, oltre che #1 nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio da due settimane, #1 su tutte le piattaforme digitali e in posizione #15 della Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo. (ITALPRESS). Gdf Palermo, corruzione e reati contro la PA in una partecipata della Regione: 9 misure cautelari Bonus Irpef o bonus Renzi da 100 euro, le ultime novità dell’Agenzia delle Entrate Dieta furba, 5 segreti per dimagrire 10 kg e ...

