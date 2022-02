Advertising

sportli26181512 : Inter, Handanovic fissa le condizioni per il rinnovo: Samir Handanovic è stato chiaro: non ha nessuna intenzione di… - internewsit : Rampulla: «Handanovic, con l'età calo si nota di più. Onana? Molto bravo» - - The_Luro : RT @NackaSkoglund89: RT SE VUOI HANDANOVIC FUORI DALL'INTER #HANDANOVICOUT @INTER - AndryDipi92 : RT @Albarien: Onana all'Inter, Handanovic resta? 'Samir prima di firmare ha fatto una richiesta al club' Ha pure delle pretese… #Handanovi… - Smargiasso1975_ : @marifcinter L'Inter di domenica scorsa le perde tutte. Cominciamo a panchinare Handanovic e magari qualcosa migliora. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Handanovic

...Non è Ronaldo' Samir©LaPresseIn riferimento alle critiche ricevute da Samir... Sta attraversando un periodo di forma non eccellente, forse anche perché l'sta prendendo più ...Le pagelle e highlights di- Sassuolo, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022: Berardi è il migliore del match(3 - 5 - 2):5.5; Skriniar 6, de Vrij 5, Dimarco 4.5; Darmian 5.5 (dal 1 st Dumfries 6), Gagliardini 5.5 (dal 1 st Dzeko 5.5), Barella 5.5, Calhanoglu 5 (dal 33 st Vidal s.v.), ...Venerdì contro il Genoa tornano dalla squalifica Bastoni e Brozovic, per il quale si attende l'annuncio del rinnovo di contratto ...Berardi è il migliore del match INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, de Vrij 5, Dimarco 4.5; Darmian 5.5 (dal 1' st Dumfries 6), Gagliardini 5.5 (dal 1' st Dzeko 5.5), Barella 5.5, Calhanoglu 5 ...