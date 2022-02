Inflazione | Istat conferma | a gennaio +4 | 8% annuo | massimo da aprile 1996**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - L'il dato sull'inflazione dicon un indice nazionale dei prezzi al consumo che registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente), attestandosi ai valori più alti da1996. L'Istituto segnala come l'ulteriore e marcata accelerazione dell'inflazione su base annua è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare a quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +94,6%), e in misura minore ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +22,0% a +22,9%), dei Beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +5,3%). L'evidenzia invece il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,5%). L' ...