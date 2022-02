Giacomo Poretti in scena a Bergamo con “Chiedimi se sono di turno”

(Di martedì 22 febbraio 2022). In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare. Come il protagonista del monologo “sedi”, spettacolo teatrale di e cone la regia di Andrea Chiodi che andrà inmercoledì 2 marzo 2022 alle 20.45 nell’Auditorium del Seminario (, via Arena 11) nell’ambito delle iniziative di “Capitale Italiana del Volontariato 2022”. Un’occasione per continuare ad approfondire il ruolo del volontariato e delle relazioni nei processi di cura, al centro anche del partecipato convegno “Il volontariato che cambia la sanità. Il tempo della relazione è tempo di cura” che si è svolto lo ...

Advertising

LoregensMD : @MariuzzoAndrea @AlbertoBlasi2 Giacomo Poretti - Ivamaior : ?? “Il tempo delle relazioni è tempo di cura”, il volontariato che cambia la sanità protagonista di Bergamo ?? Parla… - TizianoPesce : RT @GrSociale: ?? “Il tempo delle relazioni è tempo di cura”, il volontariato che cambia la sanità protagonista di Bergamo ?? Parlano Oscar… - GrSociale : ?? “Il tempo delle relazioni è tempo di cura”, il volontariato che cambia la sanità protagonista di Bergamo ?? Parla… - fallendatenshi : Ho visto l’ episodio di #DOCNelleTuaMani2 con Giacomo Poretti… ho riso e mi è passato il sonno, il che non è un bene, damn. -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Poretti

Spazio50

L'attore, che in passato ha lavorato da infermiere, ha appena pubblicato un libro dal titolo 'Turno di notte', che parla del massacrante lavoro in corsia. 'Da ex infermiere, quando ...Le iniziative proseguiranno poi mercoledì 2 marzo alle 20.45 all'Auditorium di Loreto, dove andrà in scena lo spettacolo 'Chiedimi se sono di turno' di e con«Sin dal nostro insediamento abbiamo messo in atto interventi di contrasto – spiega l’assessore Giacomo Masala (nella... Il Comune di Orosei si è mosso subito per risolvere il problema delle pinete.Il tempo della relazione è tempo di cura” è richiesta l’iscrizione sul sito bergamo.csvlombardia.it. Giacomo Poretti in Chiedimi se sono di turno Dopo questo appuntamento, il prossimo 2 marzo alle ...