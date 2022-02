Fiumicino, al via i lavori per la messa in sicurezza dei moli nord e sud: il cronoprogramma (Di martedì 22 febbraio 2022) Fiumicino – Grazie all’interessamento fattivo del Delegato alla sicurezza del Comune di Fiumicino, Domenico Parente, (leggi qui) e alla solerzia delle autorità competenti, è imminente l’inizio dei lavori per garantire finalmente la sicurezza agli operatori del settore della pesca e a tutti i cittadini in transito nelle aree del porto canale. Infatti, fa sapere Parente, “il dottor ingegnere Francesco Maria D’Alessio, Responsabile Tecnico, Demanio e Ambiente di Fiumicino, mi ha inviato in queste ore un’informativa sugli interventi predisposti per la messa in sicurezza delle banchine molo nord e sud“. Sono 6 in tutto, i punti su cui si articoleranno i lavori. Si inizierà con la “rimozione e la sostituzione degli angolari ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022)– Grazie all’interessamento fattivo del Delegato alladel Comune di, Domenico Parente, (leggi qui) e alla solerzia delle autorità competenti, è imminente l’inizio deiper garantire finalmente laagli operatori del settore della pesca e a tutti i cittadini in transito nelle aree del porto canale. Infatti, fa sapere Parente, “il dottor ingegnere Francesco Maria D’Alessio, Responsabile Tecnico, Demanio e Ambiente di, mi ha inviato in queste ore un’informativa sugli interventi predisposti per laindelle banchine moloe sud“. Sono 6 in tutto, i punti su cui si articoleranno i. Si inizierà con la “rimozione e la sostituzione degli angolari ...

