«Date amore anche a chi non si conosce»

Per Agata Reale, 36 anni, ex ballerina di Amici 6, il prossimo aprile avrà un significato importante. La ballerina dal 2019 è malata di leucemia promielocitica acuta e tra due mesi, infatti, "scadranno" i due anni di consolidamento, ovvero il periodo in cui ci si accerta che non ci sia una ripresa della produzione delle cellule maligne. Leggi anche › Leucemia e cure domiciliari AIL. La storia di Simona: «Ce l'abbiamo fatta anche grazie a voi» Agata e il marito. Nel 2019, poco dopo essersi sposata con Carmelo De Luca, con cui ha una bambina di 4 anni, Cloe, ha avuto un episodio di copioso sanguinamento dalle gengive. Non ha avuto nemmeno avere il tempo di fare l'emocronomo – un'analisi di laboratorio eseguita su un campione di sangue che viene ...

