Da marzo la quarta dose ai fragili, a fine mese arriva Novavax (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 31 marzo scadra' lo stato d'emergenza e l Generale Figliuolo continua il suo lavoro per il "dopo Covid". 22 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 31scadra' lo stato d'emergenza e l Generale Figliuolo continua il suo lavoro per il "dopo Covid". 22 febbraio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - NetflixIT : La rivalità corre velocissima. La quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive è in arrivo l'11 marzo. - thewaterflea : RT @AnnalisaNocera1: Zitti zitti hanno annunciato l'inizio delle quarte dosi il primo di marzo, cioè la prossima settimana! Ma il CTS non a… - RegioneMarcheIT : Al via da domani la prenotazione per il vaccino Novavax e dal 1° marzo la somministrazione della quarta dose di vac… - Brigante1959 : RT @AnnalisaNocera1: Zitti zitti hanno annunciato l'inizio delle quarte dosi il primo di marzo, cioè la prossima settimana! Ma il CTS non a… -