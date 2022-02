Crisi ucraina | Coldiretti sui rincari | Non solo energia | volano i prezzi di grano e mais

(Di martedì 22 febbraio 2022) Crollano le borse edelle materie prime, dal petrolio e il gas fino alle quotazioni delche sono balzate del 2 per cento in ungiorno mentre ildestinato all’alimentazione del bestiame ha raggiunto il valore massimo da sette mesi. E’ quanto emerge dall’analisi dellasugli effetti dell’invasione Russa inalla chiusura del mercato future della borsa merci di Chicago che rappresenta il punto di riferimento mondiale delle materie prime agricole che si trovano da mesi gia’ su valori record del decennio. Un aumento che ha rilevanti conseguenze anche per l’Italia con l’che e’ il secondo fornitore didestinato all’alimentazione del bestiame nelle stalle con una quota di poco ...

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - MediasetTgcom24 : Crisi ucraina, Di Maio: 'L'Italia condanna la decisione di Putin' #donbass #luigidimaio #ucraina #russia #putin… - ociciornie : con altri (Orban, Erdogan sono solo un esempio) che provocheranno inevitabilmente crisi analoghe. Con Hitler è già… - HankHC91 : RT @Maumol: Quanto sta avvenendo può ridefinire l'equilibrio strategico in Europa, aprendo scenari di crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi ucraina

...altissimi la tensione internazionale e restringendo sempre di più gli spazi per una soluzione diplomatica della. Putin non ha scelto, finora, la strada dell'invasione massiccia dell', ...El Pais Sono cauti i toni di 'El Pais' sull': secondo il titolo del giornale spagnolo 'Putin aggrava lainviando truppe nell'Est' del Paese. Il giornale scrive che l'Ue ha già annunciato ...Andrea Nicastro, inviato in Ucraina del Corriere della Sera, è stato ospite questa mattina in Non Stop News con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro Andrea Nicastro, inviato in Ucraina ...(La Repubblica) L’opinione pubblica occidentale, negli Stati Uniti ed in Europa, ormai effimera come una chat Whatsapp, aveva deciso, qualche giorno fa, che era in arrivo alla frontiera Ucraina-Russia ...