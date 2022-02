Crisi Russia-Ucraina, Zinchenko: “I nostri confini devono rimanere intatti. Non rinunceremo” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il terzino ucraino del Manchester City, Oleksandr Zinchenko, su Instagram ha voluto ovviamente dire la sua in merito alla grave Crisi mondiale che si sta sviluppando al confine tra Russia e Ucraina. Ecco le sue parole: “Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non posso rimanere indifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista. Nella foto: il mio paese. Il Paese dove sono nato e cresciuto. Un Paese di cui difendo i colori sulla scena sportiva internazionale. Un paese che stiamo cercando di rendere famoso e sviluppare. Un Paese i cui confini devono rimanere intatti. Il mio Paese appartiene agli ucraini e nessuno potrà mai impossessarsene. Noi non rinunceremo. Gloria ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il terzino ucraino del Manchester City, Oleksandr, su Instagram ha voluto ovviamente dire la sua in merito alla gravemondiale che si sta sviluppando al confine tra. Ecco le sue parole: “Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non possoindifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista. Nella foto: il mio paese. Il Paese dove sono nato e cresciuto. Un Paese di cui difendo i colori sulla scena sportiva internazionale. Un paese che stiamo cercando di rendere famoso e sviluppare. Un Paese i cui. Il mio Paese appartiene agli ucraini e nessuno potrà mai impossessarsene. Noi non. Gloria ...

