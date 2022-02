Covid, in calo i ricoveri negli ospedali pediatrici: in una settimana meno 30% (Di martedì 22 febbraio 2022) Dal primo marzo al via la quarta dose di vaccino anti - Sars - Cov2 per i pazienti fragili. Nelle ultime 24 ore in Italia 24mila nuovi contagi, le terapie intensive diminuiscono di sei unità, 200 i ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 febbraio 2022) Dal primo marzo al via la quarta dose di vaccino anti - Sars - Cov2 per i pazienti fragili. Nelle ultime 24 ore in Italia 24mila nuovi contagi, le terapie intensive diminuiscono di sei unità, 200 i ...

